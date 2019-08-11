"Арсенал" добился победы над "Ньюкаслом" в матче 1-го тура английской Премьер-Лиги.
Чемпионат Англии
1 тур
Гол: Обамеянг, 58.
"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт, Лассельс, Шер, Ритчи, Манкильо, Лонгстафф (Сен-Максимен, 67), Хэйден, Шелви (Виллемс, 54), Альмирон, Жоэлинтон.
"Арсенал": Лено, Сократис, Чамберс, Монреаль, Мэйтлэнд-Найлс, Джака, Гендузи, Нелсон (Пепе, 71), Мхитарян (Мартинелли, 84), Уиллок (Сeбальос, 64), Обамеянг.
Предупреждения: Альмирон, 18, Нелсон, 25, Мхитарян, 37, Джака, 81.
Обамеянг принес "Арсеналу" победу над "Ньюкаслом"
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