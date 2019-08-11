Магуайр выйдет в стартовом составе "Манчестер Юнайтед" в матче с "Челси"

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Челси" на матч 1-го тура АПЛ, который пройдет сегодня на стадионе "Олд Траффорд".



"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Магуайр, Ван-Биссака, Линделеф, Шоу, Лингард, Перейра, Погба, Мактоминай, Марсьяль, Рэшфорд.



Запасные: Ромеро, Туанзебе, Янг, Джеймс, Матич, Мата, Гринвуд.



"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Зума, Аспиликуэта, Кристенсен, Баркли, Ковачич, Маунт, Жоржиньо, Педро, Абрахам.



Запасные: Кабальеро, Алонсо, Томори, Кенеди, Канте, Пулишич, Жиру.

