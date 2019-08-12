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Кристиан Эриксен в следующем году может бесплатно перейти в "Ювентус"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может бесплатно перейти в "Ювентус", сообщает Daily Mail.

Итальянский клуб хочет подписать датчанина в 2020 году, когда истечет срок его контракта со "шпорами" и он окажется в статусе свободного агента. Ранее 27-летним футболистом интересовались "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Атлетико".

Его контракт с "Тоттенхэмом" будет действовать до 30 июня следующего года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 100 миллионов евро.

"СЭ"

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Теги: Эриксен Ювентус Серия А Тоттенхэм АПЛ
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Манчестер Сити 1 3
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4 Брайтон  1 3
5 Бернли 1 3
6 Тоттенхэм 1 3
7 Арсенал 1 3
8 Борнмут 1 1
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20 Вест Хэм 1 0
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Серия А 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 38 90
2 Наполи 38 79
3 Аталанта 38 69
4 Интер 38 69
5 Милан 38 68
6 Рома 38 66
...
20 Кьево 38 17(-3)
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