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Юрген Клопп считает, что "Ливерпулю" нужно оставаться голодным

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, что нужно о нужно команде, чтобы развить достигнутый успех в новом сезоне.

"Нужно оставаться голодными. Это сверхважно. У меня нет ни малейших сомнений на этот счет. После финала у нас был примерно месяц, когда все хлопали нас по спине, где бы мы ни оказывались. Это было блестяще. Это здорово, но порой такие вещи могут тебя расслабить и лишить силы. Мы не такие, но в теории подобное может случиться. Надо сделать то же самое, что мы уже сделали, улучшив, пожалуй, лишь некоторые моменты, в которых мы были недостаточно хороши. Вот и все", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

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Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
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