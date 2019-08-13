Юрген Клопп: нужно оставаться голодными

Главный тренер "Ливерпуля" поделился ожиданиями от грядущего матча за Суперкубок с "Челси":



– После победы в ЛЧ вы заявили, что это не итог большого пути, а только начало. Что нужно команде, чтобы развить достигнутый успех в новом сезоне?



– Нужно оставаться голодными. Это сверхважно. У меня нет ни малейших сомнений на этот счет. После финала у нас был примерно месяц, когда все хлопали нас по спине, где бы мы ни оказывались. Это было блестяще.



Это здорово, но порой такие вещи могут тебя расслабить и лишить силы. Мы не такие, но в теории подобное может случиться. Надо сделать то же самое, что мы уже сделали, улучшив, пожалуй, лишь некоторые моменты, в которых мы были недостаточно хороши. Вот и все.



– Суперкубок пройдет в этом году в Стамбуле. Насколько это существенно, учитывая, какой особенный это город в истории клуба?



– Суперкубок не был тем турниром, за которым я прежде следил с рвением, так как до этого участвовал в финалах Лиги чемпионов или Лиги Европы. Суперкубок УЕФА – это знак качества. Если ты в нем не участвуешь, значит, не выиграл свой финал. В этом году все иначе, а потому я с интересом жду встречи. Это топ-матч, и город чудесный.



– Какой игры нам стоит ждать? Как и в финале Лиги чемпионов, встречаются две команды из Англии. Стоит ли ожидать чего-то нового?



– По сравнению с финалом Лиги чемпионов? Да, надеюсь на это. Наш финал был не самым зрелищным, но дело не в этом. Обе команды были под большим давлением, ощущали высокую цену финала, что может вести к разным странным последствиям, - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.