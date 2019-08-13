"Манчестер Сити" избежал запрета на регистрацию новичков за нарушение трансферных правил

"Манчестер Сити" признан виновным в нарушении правил международных трансферов несовершеннолетних игроков, но клуб избежал запрета на регистрацию новичков. Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал "Сити" на 370 тысяч швейцарских франков, сообщает во вторник пресс-служба организации.За что именно наказан "Манчестер Сити", ФИФА не уточняет. По данным СМИ, клуб нарушил положения регламента, связанные с запретом на трансферы молодых игроков и владением прав на футболистов третьими лицами. "Манчестер Сити" подозревался в связи с датским клубом "Норшелланн" и футбольной академией Right To Dream в Гане, принадлежащей президенту "Норшелланна". Два выпускника академии Джордж Дэвис и Доминик Одуро признались, что в свое время заключили контракты с "Манчестер Сити" и участвовали в матчах за его юношескую команду еще до того, как им исполнилось 18 лет.