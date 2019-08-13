Кейта получил травму на тренировке "Ливерпуля" перед матчем за Суперкубок УЕФА

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил повреждение во время тренировки команды перед матчем за Суперкубок УЕФА с лондонским "Челси".Как сообщил журналист Mirror Дэвид Мэддок в твиттере, хавбек не смог завершить занятие и покинул его в сопровождении физиотерапевта. Предположительно, футболист получил мышечную травму.