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Кейта получил травму на тренировке "Ливерпуля" перед матчем за Суперкубок УЕФА

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил повреждение во время тренировки команды перед матчем за Суперкубок УЕФА с лондонским "Челси".

Как сообщил журналист Mirror Дэвид Мэддок в твиттере, хавбек не смог завершить занятие и покинул его в сопровождении физиотерапевта. Предположительно, футболист получил мышечную травму.

"Газета.ру"

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Теги: Кейта Ливерпуль Челси
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