Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта получил повреждение во время тренировки команды перед матчем за Суперкубок УЕФА с лондонским "Челси".
Как сообщил журналист Mirror Дэвид Мэддок в твиттере, хавбек не смог завершить занятие и покинул его в сопровождении физиотерапевта. Предположительно, футболист получил мышечную травму.
"Газета.ру"
Кейта получил травму на тренировке "Ливерпуля" перед матчем за Суперкубок УЕФА
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