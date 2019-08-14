Защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен перейдет в римскую "Рому", сообщает London Evening Standard.
30-летний хорват был исключен главным тренером "красных" Юргеном Клоппом из заявки на Суперкубок УЕФА с лондонским "Челси".
В составе мерсисайдцев он выступает с 2014 года. В составе клуба он провел более 100 матчей.
В 2018 году Ловрен завоевал титул вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии.
"Газета.ру"
"Ливерпуль" и "Рома" договорились о трансфере Ловрена
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