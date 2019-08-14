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Уэйн Руни хочет бросить пить, чтобы спасти брак

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни предпринимает попытки спасти свой брак.

Как утверждает The Sun, экс-футболист "Манчестер Юнайтед" нанял специалиста по семейным отношениям, а также хочет бросить употреблять алкоголь с возвращением в Англию.

Как сообщает источник, Руни хочет начать все с чистого листа, а отказ от выпивки пойдет на пользу его отношениям с супругой. Жена Руни Колин уже вернулась в Англию с их четырмя детьми.

Sport24.ru


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Теги: Руни Ди Си Юнайтед АПЛ
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