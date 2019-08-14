Эмилиано Сала и пилот отравились угарным газом перед крушением самолета

Аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот самолета Дэвид Ибботсон отравились угарным газом перед тем, как летательный аппарат потерпел крушение. Об этом сообщает британское издание The Independent, ссылаясь на материалы следствия.28-летний Сала в январе этого года перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 миллионов фунтов. По пути из Франции в Великобританию он разбился в авиакатастрофе на частном самолете. Вместе с Салой погиб пилот Дэвид Ибботсон. Тело футболиста было обнаружено на дне Ла-Манша 3 февраля. Тело Ибботсона не найдено до сих пор.Ранее сообщалось, что клубы будут судиться из-за оплаты за трансфер игрока.