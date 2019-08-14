Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рассказал о разнице в тренировочном процессе между Англией и Италией.
Лукаку ранее перешел в "Интер". Сумма трансфера составила 73 млн фунтов (79 млн евро). В дебютной игре за миланский клуб против "Виртуса" бельгиец оформил покер.
"Здесь тяжело. Здесь все иначе. В Англии мы много тренировались. Но в Италии тренировки — это настоящая работа.
Город отличный. Но мне все равно, я приехал сюда не жить. Я приехал помочь команде добиться чего-то", — цитирует Лукаку Manchester Evening News.
Sport24.ru
Ромелу Лукаку сравнил тренировки в Англии и Италии: здесь все иначе
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