Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк подвел итоги матча за Суперкубок УЕФА против "Челси".
Матч закончилась победой "красных" — 2:2, 5:4 по пенальти.
"В начале второго тайма мы хорошо играли, оказывали на них давление и создавали моменты. Теперь команда и штаб должны проанализировать это и в следующий раз сыграть лучше.
Рад, что Адриан отбил последний пенальти и стал героем этого матча", — цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА.
"Газета.ру"
Вирджил ван Дейк: рад за нашего вратаря-героя Суперкубка УЕФА
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