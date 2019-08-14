Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане мог продолжить карьеру в "Реале".
Как сообщает Soccer Link, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан лично заинтересован в услугах футболиста и уже обсуждал с руководством возможный трансфер, который не состоялся из-за президента "Реала" Флорентино Переса. Он подумал, что в приобретении Мане после трансферов Родриго и Азара попросту нет необходимости.
Зидан хочет видеть в "Реале" Садио Мане
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