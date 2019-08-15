"Манчестер Юнайтед" намерен подписать новый контракт с защитником Виктором Линделефом до 2025 года.
По новому соглашению 24-летний швед может зарабатывать 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Sky Sports.
Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2017 года из "Бенфики" за 35 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.
"СЭ"
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Линеделефом
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