"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Линеделефом

"Манчестер Юнайтед" намерен подписать новый контракт с защитником Виктором Линделефом до 2025 года.По новому соглашению 24-летний швед может зарабатывать 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает Sky Sports.Линделеф перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2017 года из "Бенфики" за 35 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.