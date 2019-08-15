"Рома" заплатит за Ловрена 25 миллионов евро

"Рома" договорилась с "Ливерпулем" об условиях трансфера защитника Деяна Ловрена.Римский клуб возьмет 30-летнего хорвата в аренду на год с опцией выкупа за 25 миллионов евро, сообщает Sky Sports.При этом выкуп станет обязательным, если игрок проведет определенное количество игр за "Рому". Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года — он провел за клуб свыше 100 матчей. В 2018 году защитник стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии.