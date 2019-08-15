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"Рома" заплатит за Ловрена 25 миллионов евро

"Рома" договорилась с "Ливерпулем" об условиях трансфера защитника Деяна Ловрена.

Римский клуб возьмет 30-летнего хорвата в аренду на год с опцией выкупа за 25 миллионов евро, сообщает Sky Sports.

При этом выкуп станет обязательным, если игрок проведет определенное количество игр за "Рому". Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года — он провел за клуб свыше 100 матчей. В 2018 году защитник стал вице-чемпионом мира в составе сборной Хорватии.

"СЭ"


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Теги: Ловрен Рома Ливерпуль АПЛ Серия А
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