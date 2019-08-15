Брат Погба рассказал о шансах перехода футболиста в "Реал"

Игрок "Сьюдад Реал" Матиа Погба, брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, рассказал о шансах перехода футболиста в мадридский "Реал"."Кого не хватает Зидану в "Реале"? Моего брата. Поль хочет уйти. И я бы не сказал, что у президента "сливочных" Флорентино Переса нет шансов подписать моего брата. Нельзя быть уверенным в том, что Поль останется в "МЮ", — заявил спортсмен в интервью El Chiringuito."До 2 сентября может произойти все что угодно", — добавил форвард.Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что француз все еще надеется перебраться в стан "галактикос", однако не намерен давить на руководство манкунианцев.