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Брат Погба рассказал о шансах перехода футболиста в "Реал"

Игрок "Сьюдад Реал" Матиа Погба, брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, рассказал о шансах перехода футболиста в мадридский "Реал".

"Кого не хватает Зидану в "Реале"? Моего брата. Поль хочет уйти. И я бы не сказал, что у президента "сливочных" Флорентино Переса нет шансов подписать моего брата. Нельзя быть уверенным в том, что Поль останется в "МЮ", — заявил спортсмен в интервью El Chiringuito.

"До 2 сентября может произойти все что угодно", — добавил форвард.

Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что француз все еще надеется перебраться в стан "галактикос", однако не намерен давить на руководство манкунианцев.

"Газета.ру"


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Теги: Погба Реал Манчестер Юнайтед АПЛ Ла Лига
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