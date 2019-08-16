Маркус Рэшфорд поддержал Абрахама, который подвергся расистским оскорблениям

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поддержал нападающего "Челси" Тэмми Абрахама, который не забил пенальти в матче за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем" и подвергся расистским оскорблениям.



"Выше нос, Тэмми Абрахам! Все мы иногда промахиваемся, это футбол. Мы должны поддерживать молодые таланты не так", — написал Рэшфорд.