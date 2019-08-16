Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд поддержал нападающего "Челси" Тэмми Абрахама, который не забил пенальти в матче за Суперкубок УЕФА с "Ливерпулем" и подвергся расистским оскорблениям.
"Выше нос, Тэмми Абрахам! Все мы иногда промахиваемся, это футбол. Мы должны поддерживать молодые таланты не так", — написал Рэшфорд.
Маркус Рэшфорд поддержал Абрахама, который подвергся расистским оскорблениям
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