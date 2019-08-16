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"Рома" хочет приобрести Дзаппакосту, "Челси" просит 25 миллионов евро

Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Goal.

Римляне готовы на аренду с правом последующего выкупа, тогда как действующие победители Лиги Европы рассчитывают выручить порядка 25 миллионов евро.

"Решение будет принято совместно с Давиде, я хочу, чтобы игроки были довольны. Он проявил свой профессионализм с того момента, как оказался здесь, — сказал Фрэнк Лэмпард.

"СЭ"


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Теги: Рома Челси АПЛ Серия А
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