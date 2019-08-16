Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста может покинуть команду до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Goal.
Римляне готовы на аренду с правом последующего выкупа, тогда как действующие победители Лиги Европы рассчитывают выручить порядка 25 миллионов евро.
"Решение будет принято совместно с Давиде, я хочу, чтобы игроки были довольны. Он проявил свой профессионализм с того момента, как оказался здесь, — сказал Фрэнк Лэмпард.
"СЭ"
"Рома" хочет приобрести Дзаппакосту, "Челси" просит 25 миллионов евро
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