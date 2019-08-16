"Манчестер Юнайтед" договорился с "Ромой" об аренде Санчеса, но игрок отверг предложение

У "Манчестер Юнайтед" не получается избавиться от высокооплачиваемого бесполезного чилийца.



Как сообщил в своём твиттере известный инсайдер Танкерди Палмери, "МЮ" и "Рома" договорились об аренде Санчеса, английский клуб согласился платить половину зарплаты Алексиса. Однако сам футболист отказался отправляться в Рим.



Ранее в СМИ появлялась информация, что Санчес устроил на тренировке потасовку с молодым форвардом Мэйсоном Гринвудом, а также о переводе чилийца в дубль, опровергнутую главным тренером Оле-Гунаром Сульшером.