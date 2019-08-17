"Интер" планирует сделать предложение "МЮ" о приобретении Санчеса

Руководство "Интера" собирается сделать "Манчестер Юнайтед" предложение о приобретении нападающего Алексиса Санчеса.Ранее миланский клуб хотел приобрести форварда "Ромы" Эдина Джеко, но 33-летний босниец подписал с "волками" новый трёхлетний контракт, сообщает Sky Sport Italia.Санчес — один из вариантов для "Интера" на позицию нападающего. В список миланцев входят также Аркадиуш Милик ("Наполи"), Анте Ребич ("Айнтрахт" из Франкфурта), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и бывший нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Фернандо Льоренте, ныне являющийся свободным агентом.