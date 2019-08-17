Маурисио Почеттино - о сравнениях с Гвардиолой: мы сможем выяснить сильнейшего только в игре один на один

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сравнил себя с коллегой из "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой."Футбол — коллективный вид спорта. Когда "Эспаньол" играет против "Барселоны" или "Тоттенхэм" играет против "Манчестер Сити", мы не соревнуемся друг с другом лично. Мы можем узнать, кто из нас лучше, только если поставим в центре поля мяч, поставим двое ворот и двух тренеров, которые будут играть один на один. Тогда и посмотрим, что произойдет. Может нам нужно провести такой турнир между 20 тренерами лиги и выяснить, кто же лучше.Было бы весело, если бы игроки и болельщики все это увидели. Иногда мы даем какие-то советы игрокам или помощникам, а они отвечают: "Если ты так горазд давать советы, то сможешь ли продемонстрировать свои навыки на поле? Надо создать отдельную лигу с 20 тренерами АПЛ", — цитирует Почеттино The Sun.