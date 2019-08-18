"МЮ" готов заплатить Рохо, чтобы он ушел

"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с защитником Маркосом Рохо, сообщают британские СМИ.Как информирует Metro, аргентинец мог перейти в "Эвертон", но трансфер сорвался. В "МЮ" не рассчитывают на игрока, который зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю.По имеющейся информации, клуб готов выплатить ему значительную часть оставшейся по контракту зарплаты, чтобы тот ушел. Им также интересовались в Испании и Италии, но английский клуб не устроили предложения об аренде — "МЮ" настроен только на трансфер. Ранее также сообщалось, что он может перейти в "Фенербахче".