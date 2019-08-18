Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о будущем полузащитника Поля Погба.
Специалист отметил, что француз останется в британской команде.
"Думаю, он останется с нами. Пресса выхватывает слова из контекста, но я не вижу ничего странного в его словах «мне нравится играть, весело провожу время с одноклубниками. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я люблю свою работу».
Если вы о предложении, где «все еще под вопросом», то где Погба, там всегда вопросы. Сколько было пресс-конференций, столько было вопросов о Погба. Но он практически все время говорит, что ему нравится играть за "Манчестер Юнайтед", — цитирует Сульшера Sky Sports.
"Газета.ру"
Главный тренер "МЮ": где Погба, там всегда вопросы
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