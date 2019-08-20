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"Манчестер Юнайтед" осудил расистские оскорбления в адрес Погба в социальных сетях

"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением по ситуации с полузащитником команды Полем Погба.

Француз накануне не реализовал пенальти в игре 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1), после чего игрока стали оскорблять в его социальных сетях, в том числе и по расовому признаку.

"Все в "Манчестер Юнайтед" испытывают отвращение к расовому насилию, направленному в адрес Погба, мы абсолютно осуждаем подобные действия.

Люди, высказавшие эти взгляды, не представляют никакой ценности для нашего великого клуба. Приятно видеть, что подавляющее большинство наших болельщиков осуждают эти слова и в социальных сетях.

"МЮ" проявляет абсолютную нетерпимость к любым проявлениям расизма. Мы будем работать над тем, чтобы идентифицировать этих людей, и предпримем самые решительные действия, которые только возможно. Мы также просим социальные сети, чтобы они принимали меры в таких случаях", — гласит заявление клуба.

Sport24.ru


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Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
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