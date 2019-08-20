Экс-защитник "Ливерпуля", а ныне эксперт канала Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал игру "Челси" в нынешнем сезоне. Под руководством Фрэнка Лэмпарда "Челси" провел 3 матча, в которых дважды проиграл и еще раз сыграл вничью.
"Игра "Челси" при Лэмпарде по ощущениям похожа на баскетбольный матч. Лондонцы при Лэмпарде потеряли организованность в атаке и не способны сдержать соперника от контратак. Вот почему их игра так напоминает баскетбол, в худших его проявлениях", — заявил Каррагер на телеканале Sky.
"СЭ"
Джейми Каррагер заявил, что при Лэмпарде игра "Челси" стала похожа на баскетбол
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте