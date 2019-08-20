Юрген Клопп: не удивляйтесь, если завершу карьеру через 3 года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не стал исключать завершения своей карьеры через три года."Я планирую продолжать в том же ключе, но не знаю, что может случиться через два или три года. Возможно, я завершу тренерскую карьеру. Это не значит, что это точно случится, но, если случится, не удивляйтесь", — цитирует Клоппа Bild.Контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2022 года.