Салах поведал, что Клопп сказал игрокам "Ливерпуля" перед началом сезона

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поведал, что главный тренер команды Юрген Клопп сказал своим подопечным перед началом нынешнего сезона."Клопп сказал нам: "Продолжайте усердно работать. Если вы хотите выиграть что-нибудь ещё, то, возможно, вам придётся трудиться ещё больше, чем в прошлом сезоне, и при этом оставаться скромными. Да, Лига чемпионов позади. Это был прошлый сезон, так что забудьте о ней. Бейтесь за новые трофеи в этом сезоне".Если ты играешь за такой клуб, как "Ливерпуль", от тебя всегда многого ждут, тебе нужно что-то выигрывать. В футболе всегда так. Люди хотят, чтобы их клуб завоёвывал трофеи", — цитирует Салаха Mirror со ссылкой на CNN.