Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах выступил против системы видеоповторов (VAR), которая начиная с нынешнего сезона используется на матчах английской Премьер-лиги.
"Мне не нравится VAR, таков всегда мой ответ. Я люблю футбол таким, какой он есть – с ошибками судей и иногда с агрессией со стороны игроков. Порой действительно стоит беречь футболистов от опасной игры, но это, на мой взгляд, единственный повод для использования VAR. Лично я принимаю футбол с судейскими недочётами, ошибками игроков и всем остальным. Это позволяет ему быть таким захватывающим.
Что касается влияния VAR, за фолы на мне будет назначено больше пенальти. Вот увидите!", - цитирует Салаха CNN.
"Чемпионат.сом"
Мохамед Салах: мне не нравится VAR. Я люблю футбол с ошибками судей и агрессией игроков
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте