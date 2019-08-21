"Монако" арендовал у "Лестера" Слимани

"Монако" арендовал нападающего "Лестера" Ислама Слимани, о чем сообщил на своем официальном сайте.Соглашение французского клуба с 31-летним форвардвом рассчитано на один сезон. Прошлый сезон алжирец провел в аренде в "Фенербахче". В 15 матчах чемпионата Турции он забил один мяч. Всего на клубном уровне Слимани сыграл в 292 матчах, в которых забил 111 голов и отдал 33 голевых передачи.