Райан Гиггз: на месте Сульшера я был бы очень доволен Марсьялем

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, ныне возглавляющий сборную Уэльса, высоко оценил возможности нападающего манкунианцев Антони Марсьяля."Я работал с ним, и он способен забивать голы. Он сильный, может придержать мяч, правильно сыграв центрального нападающего. Считаю, от него можно ожидать многого.Он должен работать на протяжении 90 минут. На месте Сульшера я был бы очень доволен его игрой. Что касается его игры с "Вулверхэмптоном", это был отличный гол. Не так много игроков на такое способны", — цитирует Гиггза Metro.