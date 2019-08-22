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Райан Гиггз: на месте Сульшера я был бы очень доволен Марсьялем

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз, ныне возглавляющий сборную Уэльса, высоко оценил возможности нападающего манкунианцев Антони Марсьяля.

"Я работал с ним, и он способен забивать голы. Он сильный, может придержать мяч, правильно сыграв центрального нападающего. Считаю, от него можно ожидать многого.

Он должен работать на протяжении 90 минут. На месте Сульшера я был бы очень доволен его игрой. Что касается его игры с "Вулверхэмптоном", это был отличный гол. Не так много игроков на такое способны", — цитирует Гиггза Metro.

Sport24


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Теги: Гиггз Сульшер Манчестер Юнайтед
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