Ромелу Лукаку - о переходе в "МЮ": звонят. Поднимаю трубку, а там - Моуринью: "Как поживаешь, Ром?"

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку рассказал, как в 2017 бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью своим телефонным звонком убедил его перейти в "МЮ", а не в "Челси", куда изначально планировал отправиться футболист."Я уходил из "Эвертона" и собирался в "Челси". Я искал себе квартиру и жилье для моей матери, чтобы оставаться поближе к тренировочной базе, чтобы мне не нужно было ехать слишком далеко. А потом появился "Манчестер Юнайтед".В "МЮ" было все… Я почувствовал большое доверие, все в "Юнайтед" хотели, чтобы я перешел туда. Это на самом деле правда. Все в клубе хотели меня видеть. У меня не было никаких сомнений.Я был в Нью-Йорке. Мне позвонили с вот этого номера, и я подумал: "Кто это?" Беру трубку, а там — Жозе Моуринью. "Ром, как поживаешь?" Я такой: "Да, в чем дело, босс?""Я собираюсь вернуть тебя. На следующей неделе мы заплатим "Эвертону" 75 миллионов фунтов плюс 15 миллионов бонусами. Поэтому жду тебя в Лос-Анджелесе на предсезонной подготовке».Мне показалось, он лукавит, что-то типа: "Увидимся". На следующее утро я просыпаюсь и узнаю, что клубы договорились о моем трансфере. И я такой: "Чувак! Они это серьезно!" — цитирует Лукаку The Mirror.