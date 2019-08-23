Эмери сказал двум игрокам "Арсенала" искать новые клубы

Наставник лондонского "Арсенала" сообщил Шкодрану Мустафи и Мохамеду Эль-Ненни, что больше на них не рассчитывает:
- Они отличные футболисты, но так сложились обстоятельства, что они не получают необходимого игрового времени, поэтому в команде они будут недовольны. Я говорил с ними несколько раз об этом. Но они знают ситуацию, я желаю им всего самого лучшего. Думаю, сейчас лучшее для них — стать главными героями в другой команде и найти для себя новые вызовы, - приводит слова тренера "Чемпионат" со ссылкой на The Guardian.
Оба футболиста выступают за "Арсенал" с 2016 года.
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