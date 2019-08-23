Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своих увлечениях.
"Гольф — моё любимое хобби. Да, он является моим любимым спортом после футбола. Мне нравится смотреть. Летом я могу сыграть и сам, но у меня не хватает на это времени. Ещё мне нравится смотреть фильмы и сериалы.
Есть ли у меня аккаунт в инстаграме? У моей семьи есть. Иногда я смотрю, что они публикуют. Но не понимаю смысла показывать всё, с чем я сталкиваюсь. Знаю, что люди любят выкладывать фотографии еды, но не уверен, что от этого она становится вкуснее", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
"Чемпионат.сом"
Хосеп Гвардиола: гольф - мое любимое хобби
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