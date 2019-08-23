"Ливерпуль" улучшит финансовые условия по новому контракту центрального защитника Вирджила ван Дейка.
Как сообщает 90min, клуб увеличит зарплату футболисту вдвое — со 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 250 тысяч.
В июне появилась информация, что "Ливерпуль" и голландец уже начали переговоры о продлении соглашения.
Ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ прошлого сезона. Также защитник номинирован на звание лучшего игрока 2019 года по версии ФИФА.
Sport24
"Ливерпуль" вдвое повысит зарплату ван Дейку
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