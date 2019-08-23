"Ливерпуль" вдвое повысит зарплату ван Дейку

"Ливерпуль" улучшит финансовые условия по новому контракту центрального защитника Вирджила ван Дейка.Как сообщает 90min, клуб увеличит зарплату футболисту вдвое — со 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю до 250 тысяч.В июне появилась информация, что "Ливерпуль" и голландец уже начали переговоры о продлении соглашения.Ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ прошлого сезона. Также защитник номинирован на звание лучшего игрока 2019 года по версии ФИФА.