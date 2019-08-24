Юрген Клопп: у Обамеянга нет никаких реальных недостатков, кроме его модного стиля

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне матча третьего тура АПЛ против "Арсенала" высказал мнение о нападающем лондонцев Пьере-Эмерике Обамеянге."Прошло четыре года с тех пор, как я работал с ним. Все знают обо всех все, так оно и есть. Никаких сюрпризов. У Обамеянга нет никаких реальных недостатков, кроме его модного стиля.Когда мы играли против "Арсенала" ранее, мы могли каким-то образом противостоять Обамеянгу. Но из-за его скорости невозможно сделать это на 100% правильно. Это просто тяжело.Мы знаем, что нам придется иметь с этим дело. Мы делали это в прошлом, мы должны сделать это вновь и создавать свои собственные моменты."Ливерпуль" знает, что может улучшиться, но дело не в том, чтобы быть идеальными в начале сезона, а в том, чтобы быть готовыми. И мы были.Сейчас мы работаем над тем, чтобы достичь идеальности. Мы можем никогда не достичь ее, но мы трудимся над этим. Есть много положительных моментов, но также есть много возможностей для совершенствования. Это командный вид спорта, и вам нужно работать. Так давайте сыграем в футбол", — сказал Клопп.