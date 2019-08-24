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Питер Крауч раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам

Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (VAR), передает Daily Mail.

По мнению бывшего спортсмена, излишне скрупулезное следование правилам футбола не приводит к позитивным последствиям.

"Я не люблю VAR в том виде, в котором он есть сейчас, и не вижу в этом ничего хорошего. Прежде чем вы начнете спорить – я знаю, что система работает. Сто процентов спорных ситуаций, которые были рассмотрены VAR в этом сезоне, были разрешены корректно", — заявил он.

"Меня это бесит. Футбол был прекрасно несовершенной игрой, а теперь камеры пытаются сделать его идеальным. VAR не должен говорить нам, что чья-то подмышка или палец ноги оказался в оффсайде. Чем дальше это будет заходить, тем больше все будет ломаться", — добавил Крауч.

Стоит отметить, что VAR работает в Английской премьер-лиги с текущего сезона. Благодаря этой системе в матче первого тура национального первенства между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" на последних минутах матча был отменен гол, который мог оказаться для "горожан" победным.

"Газета.ру"


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Теги: Крауч Ливерпуль АПЛ
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