Питер Крауч раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам

Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (VAR), передает Daily Mail.По мнению бывшего спортсмена, излишне скрупулезное следование правилам футбола не приводит к позитивным последствиям."Я не люблю VAR в том виде, в котором он есть сейчас, и не вижу в этом ничего хорошего. Прежде чем вы начнете спорить – я знаю, что система работает. Сто процентов спорных ситуаций, которые были рассмотрены VAR в этом сезоне, были разрешены корректно", — заявил он."Меня это бесит. Футбол был прекрасно несовершенной игрой, а теперь камеры пытаются сделать его идеальным. VAR не должен говорить нам, что чья-то подмышка или палец ноги оказался в оффсайде. Чем дальше это будет заходить, тем больше все будет ломаться", — добавил Крауч.Стоит отметить, что VAR работает в Английской премьер-лиги с текущего сезона. Благодаря этой системе в матче первого тура национального первенства между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" на последних минутах матча был отменен гол, который мог оказаться для "горожан" победным.