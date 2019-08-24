Уле Гуннар Сульшер: незабитые пенальти - часть футбола. "МЮ" доверяет Рэшфорду и Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал промах Маркуса Рэшфорда с пенальти в проигранном "Кристал Пэлас" (1:2) матче 3-го тура АПЛ."Две игры, два нереализованных пенальти. Но это неотъемлемая часть игры. Порой такое случается. Я и сам промахивался с пенальти несколько раз. Если бы мы забили, это была бы другая история.Если мы продолжим в том действовать же духе, то получим больше пенальти и реализуем их. Мы доверяем им (Рэшфорду и Погба), они еще забьют", — цитирует Рэфшорда BBC.