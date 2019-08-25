Самые популярные клубы и игроки АПЛ в инстаграме: у Погба подписчиков больше, чем у "Тоттенхэма"

Цифровое агентство Tank составило рейтинг самых популярных клубов и игроков английской Премьер-лиги в инстаграме — самой популярной социальной сети в мире среди футболистов.



Больше всего подписчиков оказалось у игроков "Манчестер Юнайтед" — 109 млн, где играет самый популярный игрок АПЛ Поль Погба — 37,7 млн подписчиков. Следом за "МЮ" расположился "Ливерпуль" — 85,2 млн подписчиков, 30,2 млн из которых принадлежат нападающему Мохамеду Салаху. На третьем месте оказался "Манчестер Сити" — 74,3 млн фолловеров. Самый популярный игрок "горожан" — Габриэль Жезус, у которого 13,2 млн подписчиков.



Четвертая позиция у "Арсенала" — 74 млн подписчиков, пятая — у "Челси" (43,5 млн). На шестой позиции оказался "Тоттенхэм" — 33,5 млн подписчиков.



Наименее популярный клуб АПЛ в инстаграме — "Шеффилд Юнайтед", у которого около 730 тысяч подписчиков на всю команду.