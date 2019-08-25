Ковачич сравнил Лэмпарда с Сарри

Хорватский полузащитник лондонского "Челси" Матео Ковачич сравнил нынешнего тренера клуба Фрэнка Лэмпарда с предыдущим. Его слова приводит Mirror.Летом этого года пост наставника "синих" покинул Маурицио Сарии. В данный момент специалист находится на посту главного тренера туринского "Ювентуса"."Лэмпард дает мне больше свободы, я могу взять мяч и идти вперед. У меня хорошая связь с тренером и всей командой. В настоящее время я являюсь игроком "Челси", поэтому чувствую себя лучше. В прошлом году была только аренда. Чувствую себя лучше и увереннее в связи с этим.Есть возможность для творчества, мы можем менять позиции. У нас все хорошо, но работаем с тренером всего один месяц, поэтому можем прогрессировать", — заявил хорват.