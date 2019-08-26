Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о расистских оскорблениях.
"Мои предки и родители пострадали за то, чтобы наше поколение сегодня обрело свободу работать, ездить в автобусе и играть в футбол. Расистские оскорбления — невежество. Они могут сделать меня только сильнее и мотивировать на борьбу за следующее поколение", — написал игрок в твиттере.
"Газета.ру"
Погба высказался о пользе расистских оскорблений
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