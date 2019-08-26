Юрген Клопп готов взять годичный перерыв в тренерской карьере

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не исключил, что по окончании срока действия своего контракта с "Ливерпулем" (летом 2022 года) возьмет годичную паузу, чтобы восстановить силы."Кто может сказать, сможет ли он отдаваться работе полностью через три года? Если я решу для себя, что больше не могу продолжать, то сделаю перерыв, и в течение этого года мне придется принять определенное решение (о будущем).Сейчас я полон энергии, но есть одна проблема: я не могу делать мало. Либо делаю все, либо ничего. И очень высока вероятность того, что после годичного перерыва уровень моей энергии вновь повысится, и тогда я смогу выполнять свою работу так, как я этого хочу", — цитирует Клоппа Kicker.