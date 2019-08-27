Причём наставник желает, чтобы сделка случилась до закрытия летнего трансферного окна в Испании, сообщает Marca.
Погба уже открыто заявлял, что хотел бы покинуть "Манчестер Юнайтед", однако клубы не могут договориться о финансовой стороне вопроса. Ранее стало известно, что "красные дьяволы" требовали у "сливочных" за француза около 150 млн евро.
Зидан настаивает на переходе Погба в "Реал" этим летом
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан продолжает настаивать на переходе в стан "сливочных" полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
фото: Getty Images
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