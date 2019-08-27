"Интер" арендует форварда "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес продолжит карьеру в "Интере".

фото: официальный сайт "Манчестер Юнайтед"

Ожидается, что арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона и не будет включать в себя опцию выкупа. При этом часть зарплаты Санчеса продолжит платить "МЮ".Предполагается, что уже в среду, 28 августа, Алексис прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования перед оформлением перехода в "Интер".В составе "МЮ" нападающий в общей сложности провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 9 голевых передач.