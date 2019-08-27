Ожидается, что арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона и не будет включать в себя опцию выкупа. При этом часть зарплаты Санчеса продолжит платить "МЮ".
Предполагается, что уже в среду, 28 августа, Алексис прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования перед оформлением перехода в "Интер".
В составе "МЮ" нападающий в общей сложности провел 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 9 голевых передач.
Спорт24
"Интер" арендует форварда "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес продолжит карьеру в "Интере".
фото: официальный сайт "Манчестер Юнайтед"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»