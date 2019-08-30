Агент Погба сообщил "Манчестер Юнайтед", что игрок не будет продлевать контракт с клубом

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщил руководству клуба, что его клиент не будет подписывать новый контракт с "красными дьяволами".По информации Marca, Райола дал понять боссам "Юнайтед", что Погба намерен продолжить карьеру в "Реале". Если же "МЮ" не продаст полузащитника в мадридский клуб, то в будущем рискует потерять его бесплатно.Ультиматум от Райолы выглядит немного странным, поскольку действующий контракт Погба с "Юнайтед" истекает в 2021 году, при этом манкунианский клуб обладает правом продлить соглашение с игроком еще на сезон. В клубе при этом не планируют продавать Погба.