Александер-Арнольд рассказал о желании выиграть с "Ливерпулем" АПЛ

Игрок "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд прокомментировал матч между его командой и "Бернли", который состоялся в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и закончился победой мерсисайдцев со счетом 3:0, передает BBC."Нам немного повезло с рикошетом в эпизоде с первым голом. Но гол есть гол, и никто не будет жаловаться. "Ливерпулю" удалось не пропустить, для нас это важнее всего. Мы сделали то, что хотели, мы их закрыли.", — заявил защитник."Хотим ставить рекорды. Надеюсь, что сможем сохранить этот ритм и избежать травм. Мы оказывали давление на «Ман Сити» до самого конца в прошлом сезоне. Надеюсь, в этот раз сможем сделать еще один шаг вперед", — добавил футболист.