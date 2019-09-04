У защитника "Халл Сити" Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника, сообщается на официальном сайте клуба.
"Халл Сити" с грустью сообщает, что у Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.
Ангус продемонстрировал большую силу характера своей реакцией на эту новость. Вся семья "тигров" объединилась, чтобы продемонстрировать свою любовь Ангусу и поддержать его в процессе выздоровления. Его физическое и психологическое состояние — наш приоритет номер один на данный момент.
Клуб любезно просит болельщиков и средства массовой информации проявить уважение к личной жизни Ангуса и его семьи в этот нелёгкий период времени. Дальнейшие новости о состоянии здоровья футболиста будут сообщаться клубом", — сказано в заявлении "Халл Сити".
"Чемпионат.сом"
У игрока "Халла" диагностировали рак кишечника
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