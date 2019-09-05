Вирджил ван Дейк: важно не забывать, что "Ливерпуль" начинает этот сезон с нуля. Мы выиграли ЛЧ в прошлом году, но сейчас это ни на что не влияет
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк выразил мнение, что его команде нужно поскорее забыть о том, что она выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне.
Фото: Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Хочется быть сосредоточенным и становиться лучше. И я, и команда должен ещё прибавлять во многих вещах. Важно не забывать, что "Ливерпуль" начинает этот сезон с нуля. Да, мы выиграли Лигу чемпионов в прошлом году, но сейчас это ни на что не влияет. Всё начинается заново", - приводит слова футболиста официальный сайт "Ливерпуля".
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