Вирджил ван Дейк: важно не забывать, что "Ливерпуль" начинает этот сезон с нуля. Мы выиграли ЛЧ в прошлом году, но сейчас это ни на что не влияет

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк выразил мнение, что его команде нужно поскорее забыть о том, что она выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

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