Генрих Мхитарян — об уходе из "Арсенала": возможно, моя игровая философия не соответствовала философии Эмери

Полузащитник Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход из "Арсенала" в "Рому" на правах аренды.

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