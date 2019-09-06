"Не то чтобы я не адаптировался к чемпионату Англии… Не знаю, наверное, свою роль сыграла смена тренера. Я перешел в "Арсенал" по желанию Венгера, потом тренер сменился — наверное, что-то мешало. Возможно, моя игровая философия не соответствовала философии Эмери.
Это футбол, всякое бывает. Главное, что я добился своей цели: я всегда хотел играть в Англии. Теперь я настраиваюсь на матчи "Ромы". В "Роме", наверное, больше остальных хотели, чтобы я играл в их команде, и я очень рад этому", — приводит слова Мхитаряна Armfootball.
Генрих Мхитарян — об уходе из "Арсенала": возможно, моя игровая философия не соответствовала философии Эмери
Полузащитник Генрих Мхитарян прокомментировал свой переход из "Арсенала" в "Рому" на правах аренды.
Фото: Getty Images
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