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Эдерсон: однажды сказал, что хотел исполнить пенальти, Гвардиола был в бешенстве

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал, что однажды хотел исполнить пенальти, однако главный тренер Хосеп Гвардиола не разрешил ему это сделать.

"В одном матче был счет 5:1 в нашу пользу, вроде бы и болельщики призывали меня исполнить пенальти. После матча журналисты спросили о том эпизоде, и я признался, что хотел бы пробить тот пенальти. Гвардиола был в бешенстве", - цитирует Эдерсона Goal.com.


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Теги: Эдерсон Гвардиола Манчестер Сити
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