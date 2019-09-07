Эдерсон: однажды сказал, что хотел исполнить пенальти, Гвардиола был в бешенстве

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон рассказал, что однажды хотел исполнить пенальти, однако главный тренер Хосеп Гвардиола не разрешил ему это сделать.



"В одном матче был счет 5:1 в нашу пользу, вроде бы и болельщики призывали меня исполнить пенальти. После матча журналисты спросили о том эпизоде, и я признался, что хотел бы пробить тот пенальти. Гвардиола был в бешенстве", - цитирует Эдерсона Goal.com.