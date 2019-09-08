Игрок "Манчестер Сити" Филип Фоден рассказал о том, с какой регулярностью он хотел бы попадать в стартовый состав команды, передает Goal.
По словам 21-летнего спортсмена, ему тяжело мириться с ролью запасного.
"У Гвардиолы свое мнение, у меня свое. Я просто знаю, что готов играть. Чувствую, что готов. Я стараюсь каждый день показывать ему это на тренировках", — признался полузащитник.
"Некоторые партнеры по команде говорят мне проявить терпение, но мне очень не хватает выступлений, я хочу играть сейчас. Я буду бороться за это ежедневно и буду готов играть в любой момент", — добавил хавбек.
"Газета.ру"
Филип Фоден: у Гвардиолы свое мнение, у меня свое
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